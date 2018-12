Was Graz in diesem Jahr interessiert hat: Viele Opfer überweisen Geld an Unbekannte und machen sich dabei selbst strafbar. In Graz gibt es 2018 zwei Anzeigen pro Woche. Die Liebe im Internet zu suchen, kann böse enden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolfoto APA

Im Jahr 2018 hat sich die Situation in Graz zugespitzt: Rund zwei Anzeigen pro Woche gingen bei der Polizei ein, weil Grazer auf Datingplattformen Opfer von Betrug geworden sind: „Die Dunkelziffer wird viel höher sein“, sagt Klaus Murtinger, Leiter der Betrugsgruppe im Kriminalreferat, „weil sich viele schämen“.

Die Thematik ist nicht neu: „Der User lernt auf der Partnerbörse im Internet jemanden kennen, die beiden schreiben ausführlich miteinander, dann will man sich kennenlernen. Die Unbekannten wollen oft nach Graz kommen, erzählen aber, dass sie unterwegs aufgehalten wurden. Meist geben sie an, überraschend ins Krankenhaus zu müssen, auf jeden Fall brauchen sie dringend Geld.“ Die Opfer überweisen in Folge durchaus hohe Summen. Das Szenario endet oft bei der Polizei: Denn das Geld ist weg, die Internet-Liebe aber niemals angekommen.

Wir wissen, dass die Täter so geschickt vorgehen, dass sie in kürzester Zeit die Schwachstelle des Gegenübers erkennen. Klaus Murtinger, Polizei

Dabei macht sich derzeit eine neues Masche breit. „Dreiecksspiele“ nennt es Murtinger. Dabei werden die Opfer angehalten, die Summe nicht direkt an den Kriminellen zu überweisen, sondern mit fadenscheinigen Begründungen an ein weiteres Opfer: „Die Täter unterhalten sich mit mehreren Personen gleichzeitig und stellen bei jedem Forderungen.“ Damit soll verhindert werden, dass Ermittler die Geldflüsse nachvollziehen können.

Opfer werden zu Tätern

Das Problem: Durch diese Methode werden die Opfer selbst zu Tätern, warnt Murtinger – der Verdacht der Geldwäsche steht im Raum: „Dann ermittelt die Staatsanwaltschaft und man muss Befragungen und oft eine Offenlegung der Konten über sich ergehen lassen.“ Zu Verurteilungen käme es aber selten, räumt der Experte ein.

Weitere Infos Die Täter sind laut Polizei Frauen wie Männer. Sie geben sich auf den Datingplattformen entweder als Frau mit besonderen optischen Reizen oder aber als erfolgreicher Mann aus, der ein eigenes Unternehmen leitet, Arzt ist oder einen anderem angesehenen Beruf hat.

Die Opfer sind männlich und weiblich, meist alleinstehend und verdienen ihr eigenes Geld.

Der Schaden für die Betroffenen ist jedenfalls enorm: „Wenn man das Geld angewiesen hat und einen Überweisungscode übermittelt, dann hebt der Täter das meist binnen kurzer Zeit ab – die Summe sieht man in der Regel nie mehr“, so Murtinger. Die Täter zu fassen sei aufgrund ihres Netzwerks und, weil sie sich vielfach im Ausland befinden, schwierig.

Zuerst zur Bank, dann zur Polizei

Die Polizei setze in Graz daher auf Prävention. Kein einfaches Unterfangen, wie die Erfahrung zeigt. So haben Opfer vereinzelt die Hinweise der Polizei ignoriert und gegen deren Rat sogar Kredite aufgenommen, um noch mehr Geld an den Täter zu überweisen, so Murtinger: „Immer glaubt man uns leider nicht.“ Trotzdem gilt: „Wer betroffen ist, sollte zuerst den Weg zur Bank wählen – möglicherweise kann man die Überweisung noch stoppen. Und dann ist eine Anzeige wichtig.“ Die Polizei verurteile die Opfer nicht: „Wir wissen, dass die Täter so geschickt vorgehen, dass sie in kürzester Zeit die Schwachstelle des Gegenübers erkennen.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.