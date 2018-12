Kleine Zeitung +

Geschichten, die Graz bewegt haben Grazer Citypark unter Wasser, Wohnhaus drohte einzustürzen

Was Graz in diesem Jahr schockiert hat: Der Citypark stand unter Wasser, Kinos und Tram überflutet und Wohnhaus war kurz vor dem Einsturz. Die dramatischen Bilder dieser Nacht gingen um die ganze Welt: Anfang April kam es in Graz zu 180 Feuerwehreinsätze und zu 130 in Graz-Umgebung.