Geschichten, die Graz bewegt haben Mitten am Hauptplatz: Riesiges Hakenkreuz im Schnee

Was Graz in diesem Jahr verwundert hat: Anfang Februar 2018 kam es zu einem fragwürdigen Zwischenfall: Mitten am Hauptplatz wurde ein riesiges Hakenkreuz in den Schnee gemalt. Von der Webcam am Grazer Rathaus-Turm war das große Nazi-Symbol zu sehen.