Unbekannte Täter brachen Dienstagfrüh in vier auf steirischen Autobahnparkplätzen abgestellte Lkw ein. Drei Mal flüchteten sie jedoch ohne Beute.

Die Unbekannten schlugen auf einem Parkplatz zu © AP (Christof Stache)

Keinen angenehmen Dienstagmorgen erlebten die Fahrer von gleich vier in der Steiermark abgestellten Lastwägen, weil derzeit noch unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag ihr Unwesen trieben. So brachen sie zwischen 3 und 5 Uhr die Türschlösser zweier auf dem Autobahnparkplatz der A 9 (Kammern) abgestellter Lkw auf. Bei einem Lkw wurde der Fahrer jedoch wach und schaute aus dem Fenster, daraufhin flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Aus dem zweiten Lkw stahlen sie ein Handy und eine geringe Menge Bargeld. Der im Fahrzeug schlafende Lenker bemerkte nichts vom Vorfall.