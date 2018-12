Facebook

Der Einbrecher drang durch ein ebenerdiges Fenster ins Haus ein © Symbolbild: Rainer Fuhrmann - Fotolia

Ein unbekannter Einbrecher ist am Sonntagabend in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Graz-Andritz eingedrungen und hat Dienstgut in noch unbekanntem Wert erbeutet. Der Mann brach in dem Haus in der Ziegelstraße gegen 17.25 Uhr ein ebenerdig gelegenes Fenster auf und gelangte so ins Innere. Eine Zeugin konnte den Täter beobachten und der Polizei eine Personenbeschreibung liefern:

Der Mann dürfte etwa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank mit sportlicher Statur gewesen sein. Er hatte dunkle Haare (die Haarspitzen standen vorne unter seiner Haube hervor), dunkle Augen, einen auffällig breiten Mund, ein ovales, leicht rundliches Gesicht und trug vermutlich einen Dreitage-Bart. Er trug eine dunkelgraue Weste, vermutlich ohne Logo und Aufschrift, dunkle Jeans und eine schwarze Bomberjacke ohne Kapuze.

Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Graz-Andritz unter Tel. 059133-6581.