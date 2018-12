Vermutlich wegen eines Akkus brach im Obergeschoss eines Wohnhauses in Rohrbach(Graz-Umgebung) Feuer aus. Eltern brachten sich und ihre Kinder in Sicherheit.

Die Feuerwehren konnten den Brand löschen © Jürgen Fuchs

Am Sonntagabend brach in einem Einfamilienhaus in Rohrbach (Bezirk Graz-Umgebung) Feuer aus. Ein defekter Akku im Obergeschoss dürfte den Brand ausgelöst haben. Die Eltern im Paterre bemerkten gegen 20.25 Uhr das Feuer und weckten die bereits im Obergeschoss schlafenden Kinder (9 und 10 Jahre alt). Anschließend konnten sich alle vier in Sicherheit bringen.