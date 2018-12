Heizdecke fing im Wohnhaus einer Grazer Pensionistin Feuer. Nachbarn wurden wegen des bellenden Hundes auf den Brand aufmerksam und konnten die Flammen löschen. Bereits am Nachmittag hatte in Graz-Gries eine Zigarette einen Wohnungsbrand ausgelost.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Nachbar schritt mit dem Feuerlöscher ein (Symbolbild) © KLZ/Scheriau

Es war Sonntagnacht kurz nach 23 Uhr, als in einem Einfamilienhaus in Graz-Waltendorf ein Brand ausbrach. Die Heizdecke der 87-jährigen Bewohnerin hatte wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Wohnung war bereits dicht verraucht, als Nachbarn in einem nebenstehenden Mehrparteienhaus auf die Flammen aufmerksam wurden, weil der Hund des 24-Jährigen und der 23-Jährigen immer wieder in Richtung Fenster gebellt hatte. Als der Mann hinausblickte, konnte er die starke Rauchentwicklung im Schlafzimmer der Nachbarin sehen. Die hustende 87-Jährige öffnete die Tür und konnte sich noch selbst aus dem Haus retten. Der 24-Jährige löschte danach mit dem im Vorzimmer befindlichen Feuerlöscher den Brand, die 23-Jährige verständigte die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz entfernten schließlich die angebrannte Matratze und die Heizdecke.