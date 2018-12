19-Jähriger wurde bei Anti-Drogen-Schwerpunktaktion in Graz festgenommen. Der Verdächtige hatte Suchtmittel auch an Minderjährigen verkauft.

Drogen an Minderjährigen verkauft

Der 19-jährige Dealer wurde festgenommen © Witthaya - stock.adobe.com

Bei einer Schwerpunktaktion im Grazer Volksgartenpark nahm die Polizei am Sonntagnachmittag einen Dealer fest. Der 19-Jährige aus Afghanistan soll zumindest an zwei Abnehmer Suchtgift verkauft haben. Unter den Käufern befand sich auch ein Minderjähriger. Die Ermittler der Polizei konnten bei dem Verdächtigen Drogen und Bargeld sicherstellen. Bei der Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige nicht geständig. Er wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.