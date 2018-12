Ganze 17 Künstler und Bands traten am Samstag in Graz bei der Orpheum-Benefizgala auf.

Kabarettist Mike Supancic, Gastgeber Bernhard Rinner, Sängerin Ina Regen, Organisator Vojo Radkovic, Sänger Georgij Makazaria © Sebastian Neugebauer

Vom frisch ausgezeichneten Kabarett-Jungspund (Christoph Fritz) bis hin zu vereinten Austropoplegenden (u. a. mit Ulli Bäer, Gary Lux und Fendrich-Bruder Harald), von der österreichischen Durchstarterin des Jahres Ina Regen bis hin zur – trotz ihres Superhits „Futschikato“ bis dato Gold-Schallplatten-losen – Hotel Rock’n’Roll-Band mit Michael Ostrowski, Gerald Votava und The Base: Ganze 17 Solokünstler, Duos und Bands begrüßten Organisator Vojo Radkovic und Gastgeber Bernhard Rinner am Samstagabend bei „Let’s Spend Together“.

So voll wie das Programm war auch das Haus, und das ist gut so: Denn sämtliche Eintritte der jährlichen Benefizgala plus zusätzliche Spenden kommen fünf steirischen Hilfsorganisationen zugute, darunter unser „Steirer Helfen Steirern“. Wir sagen danke!

Fotos aus dem Orpheum Graz: Das war Let's Spend The Night Together 2018

