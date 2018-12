In Eggersdorf wurde Anfang Dezember in ein Gasthaus eingebrochen. Kamera filmte einen der Täter beim Abheben von Bargeld.

Die Bilder aus der Überwachungskamera © LPD Stmk

Zugegeben, die Bilder sind nicht von höchster Brillianz. Dennoch hofft die Landespolizeidirektion mit deren Veröffentlichung, eine Straftat klären zu können. Die ereigenete sich in der Nacht zum 4. Dezember in einem Gasthaus in Eggersdorf. Dort brachen unbekannte Täter ein und stahlen dort neben Bargeld, Schmuck und Zigaretten auch Bankomatkarten.

Weil auch die Geheimcodes in die Hände der Täter fielen, behoben sie damit gleich im Anschluss mehrere Tausend Euro beim Bankomaten. Einer der Täter wurde dabei (im Dunkeln) von einer Überwachungskamera aufgenommen. Wer kennt ihn oder hat sachdienliche Hinweise? Die Polizeiinspektion Eggersdorf bei Graz nimmt jeden Hinweis dankbar entgegen: Tel 0 59 133 - 6132.