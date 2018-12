Facebook

Der Tatort in der Straßganger Straße © Wilfried Rombold

Kunden, die einkaufen wollten, standen vor verschlossenen Türen, davor hatten sich Polizisten postiert: Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt Samstagfrüh in der Straßganger Straße an der Bezirksgrenze Wetzelsdorf-Eggenberg in Graz fahndet die Polizei weiter nach dem flüchtigen Täter. Dieser erbeutete bei dem Überfall Wechselgeld.

Der Diskonter hatte noch gar nicht geöffnet, als gegen 7.35 Uhr ein unbekannter Täter durch die Ausgangstür das Gebäude betrat. Die Tür war für den Warentransport schon offen gestanden. Der Täter ging direkt ins Büro und bedrohte die dort anwesende 30 Jahre alte Angestellte mit einem Elektroschocker. Er forderte von ihr die Herausgabe von Geld, bekam darauf Wechselgeld in noch unbekannter Höhe ausgehändigt.

Nach dem Überfall flüchtete der Räuber samt Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung, bei der auch der Hubschrauber des Innenministeriums eingesetzt wurde, blieb ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand, die Angestellte erlitt jedoch einen Schock.

Personenbeschreibung

Der Täter war nach Angaben des Opfers schlank, 180 bis 185 Zentimeter groß und mit einem schwarzen Kapuzenpulli, einer dunklen Hose und dunklen Handschuhen bekleidet. Maskiert war er mit einem schwarzen Tuch.

Ihr fragt euch, warum heute Morgen unser Hubschrauber in Graz im Einsatz bzw. die Polizeipräsenz erhöht war? Nach einem #Raubüberfall auf einen #Supermarkt war der Täter flüchtig und eine Fahndung wurde ausgelöst. Die näheren Umstände sind derzeit noch unbekannt. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 15. Dezember 2018

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise: Tel. 0 59 133 - 60 3333.