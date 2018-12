Tat passierte in der Straßganger Straße. Ein Täter ist auf der Flucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Tatort in der Straßganger Straße © Wilfried Rombold

Menschen, die einkaufen wollten, standen vor verschlossenen Türen, davor Polizisten: Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt Samstagfrüh in der Straßganger Straße an der Bezirksgrenze Wetzelsdorf-Eggenberg in Graz fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter, zunächst auch mittels Hubschrauber.