Wolfgang Malik, Benjamin Krause, Gerhard Widmann © Foto Fischer

Seit eineinhalb Jahren fliegt die niederländische Fluglinie KLM täglich zwischen Graz und Amsterdam. Jetzt sorgt der Flug für ein statistisches Ausrufezeichen: An Bord hatte die heute um 13:32 Uhr in Graz gelandete Maschine nämlich mit Benjamin Krause den millionsten Passagier des Flughafens im Jahr 2018.

Der Steirer war im Rahmen seines Studiums (Englisch, Psychologie und Philosophie) für vier Monate in Kanada und flog nun aus Calgary via Amsterdam zurück in die Heimat.

Während Holding-Graz-Chef Wolfgang Malik im Sprung über die Millionengrenze eine "Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre" sieht, "den Flughafen Graz als Verkehrsdrehscheibe auszubauen" freut sich Flughafendirektor Gerhard Widmann über einen "besonderen Tag". Man sei "die letzten Jahre, trotz der vielen Auf und Abs, immer wirtschaftlich erfolgreich" gewesen. Das Überschreiten "dieser magischen Grenze", so Widmann, "ist schon etwas ganz Besonderes."

Übrigens: Zum bisher einzigen Mal wurde die Millionen-Grenze in Graz im Jahr 2008 überschritten. Damals allerdings erst am 23. Dezember, was vermuten lässt, dass der Grazer Flughafen am Ende des Jahres ein neues Rekordergebnis feiern kann.