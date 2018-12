Ein bewegter Abschied fand am Donnerstag im Gemeinderat statt. Sportamtsleiter Gerhard Peinhaupt rief in seiner Abschlussrede zu gemeinsamen Turnübungen auf. Dem wurde brav Folge geleistet.

Ruhig auf den Plätzen war es im Gemeinderat bis der Sportamtsleiter verabschiedet wurde © Jürgen Fuchs

In die Knie und wieder hinauf, Augen zu und die Balance auf einem Bein finden, die Arme in die Höhe strecken - gestern Abend zeigte sich im Grazer Gemeinderat ein ungewöhnliches Bild: Die komplette Stadtpolitik turnte ein paar Minuten lang fröhlich herum. Es wurde den Anweisungen von Sportamtsleiter Gerhard Peinhaupt gefolgt. Er rief in seiner Abschlussrede dazu auf, gemeinsam ein paar Übungen zu machen, "um hier etwas zu bewegen".