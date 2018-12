Die Parkgebühren in Graz werden 2019 erhöht, jetzt auch jene für Anrainer: von 8,50 Euro auf 10 Euro im Monat. Dies ist die erste Erhöhung seit sechs Jahren. Rund 12.000 Anrainer müssen für ihre Genehmigungen mehr zahlen.

Mehr Geld für die Parkautomaten heißt es 2019 © Fuchs Jürgen

Vor der eigenen Haustür zu parken wird nächstes Jahr teurer: Statt wie bisher 8,50 Euro zahlen Anrainer in der Blauen Zone dann 10 Euro pro Monat für ihre Parkgenehmigung. In der Grünen Zone wird der Anrainer-Tarif von 7 auf 9 Euro pro Monat angehoben. Das hat die schwarz-blaue Koalition am 13. Dezember mit dem Budget 2019 beschlossen. Im Verkehrsbüro und bei der Opposition stößt dies auf Kritik.