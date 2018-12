Kleine Zeitung +

Nach Aus für 'Lake' Graz bekommt mit "Electric Nation" wieder ein EDM-Festival

Das "Lake Festival" am Schwarzlsee ist wie berichtet Geschichte. Nach einem Jahr Durststrecke geht die EDM-Mania aber mitten in Graz weiter - mit "Electric Nation Graz" am 13. Juli 2019 am Messegelände.