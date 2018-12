In Graz sind nach dem Anschlag in Frankreich keine zusätzlichen Streifen unterwegs. Die Polizei vertraut auf ihr erarbeitetes Sicherheitskonzept für die Adventmärkte.

Nach Anschlag in Straßburg

© Fuchs

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr eröffnete ein Mann in der weihnachtlich geschmückten Straßburger Innenstadt das Feuer - und schoss um sich. Später griff er auch Menschen mit einem Messer an. Dabei tötete er zwei Menschen und verletzte weitere. Zeugen zufolge habe der Angreifer "Allahu Akbar" (Allah ist groß) gerufen, sagt der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Remi Heitz.