Der Ort des Geschehens in Graz-Andritz ©

In den frühen Nachmittagsstunden kam es heute in Graz-Andritz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 67-Jährigen. Dabei wurde der ältere der beiden Männer so schwer am Kopf verletzt, dass er wenig später im LKH Graz starb. Der 30-Jährige wurde von der Polizei noch am Tatort festgenommen, dabei leistete er keinen Widerstand.

