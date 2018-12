Nachhaltig Schenken"Blind-Date-Bücher" als originelles Weihnachtsgeschenk

Der karitative Buchladen Books4Life macht aus gebrauchten Büchern Geschenksüberraschungen. Am Freitag und Samstag werden diese am "Grieskindlmarkt" angeboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Handschriftlich werden die Bücher mit Beschreibungen versehen, die einiges, aber nicht alles verraten © KK/Books4Life

Sind Sie noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk? Dann könnten Sie beim "Grieskindlmarkt" am Nikolaiplatz fündig werden. Am Freitag und Samstag von 12 bzw. 10 bis Uhr bietet der karitative Secondhand-Buchladen Books4Life sogenannte "Blind-Date-Bücher" an. Keine Sorge, es geht nicht ums Verkuppeln. Auf der Geschenkverpackung wird das Buch beschrieben, ohne Autor oder Titel zu verraten. Das Buch wird für Schenker und Beschenkte zur Überraschung.