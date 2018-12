Am Wochenende wurden schwerpunktmäßig Busse kontrolliert: Neunmal wurden Kennzeichen abgenommen, es gab zehn Anzeigen in puncto Ruhezeiten, 51 wegen technischer Mängel.

Die Polizei kontrollierte Busse © Weichselbraun

50 Busse nahmen Beamte der Verkehrsinspektion Graz II am Wochenende in Zusammenarbeit mit dem Amt der Landesregierung in Graz schwerpunktmäßig ins Visier. Zwölf Busse wurden dabei in der Prüfhalle genau unter die Lupe genommen - bei neun bestand Gefahr im Verzug! Kennzeichen und Zulassungsscheine wurden abgenommen.