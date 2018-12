Exklusiv"Soap&Skin" wird das Springfestival 2019 eröffnen

Facebook

Der erste Headliner und gleichzeitige Eröffnungsact des Springfestivals 2019: Soap&Skin © Maria Poly

Der traditionelle Eröffnungsact und gleichzeitig erste Headliner für das Grazer Springfestival 2019, das vom 19. bis zum 23. Juni verschiedenste Künstler und Musiker zu einem elektrisierenden Stromkreis zusammenschließt, steht fest. Mit "Soap&Skin" beehrt im nächsten Jahr die wohl talentierteste Künstlerin der österreichischen Musikszene die 19. Auflage des Electronic-Festes. Eine kleine Sensation, wenn man so will. Das letzte Konzert in der Steiermark gab die gebürtige Gnaserin vor mehr als sieben Jahren. London, Paris, Amsterdam, Berlin stehen sonst am Tourplan.