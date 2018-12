Facebook

Punsch und Glühwein: Bei jedem "Standl" greift man zu individuellen Zutaten © Jürgen Fuchs

Bereits am frühen Morgen dampft es aus den Häferln. Die Glühweintöpfe sind heiß und vereinzelt schlendern schon die ersten Besucher zwischen den Hütten umher. Noch ist es recht ruhig am Adventmarkt am Grazer Hauptplatz, doch die Ruhe vor dem Nachmittagsansturm währt nicht ewig. Auch die Kleine Zeitung stürzte sich ins Getümmel und fragte nach, was alles eigentlich in die Glühwein- und Punschtassen hineinkommt.