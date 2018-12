Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verkauften Anteile um mehrere Millionen Euro: iTranslate-Gründer Andreas Dolinsek und Alexander Marktl © BG/Stefan Pajman

Der Aufenthalt im gleißenden Scheinwerferlicht gehört mit Sicherheit nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen im Leben von Andreas Dolinsek und Alexander Marktl. In Wochen wie diesen fällt den beiden Zurückhaltenden die Unaufdringlichkeit umso schwerer. Das Interesse ist riesig an den gebürtigen Kärntnern und an dem von ihnen mitgegründeten und lange geführten Unternehmen iTranslate. Also jener in Graz angesiedelten Softwareschmiede, die seit geraumer Zeit mit der gleichnamigen Übersetzungsapplikation für Aufsehen sorgt und im Frühjahr an einen Milliardenkonzern verkauft wurde. Aber alles der Reihe nach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.