Fahrzeuge standen bei einer Ampel an der Kärntner Straße am ersten und zweiten Fahrstreifen. Betrunkener Lette schätzte den Abstand wohl falsch ein und versuchte, dazwischen durchzufahren. Danach beging er mit seinem Beifahrer einen Ladendiebstahl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor einer Ampel in der Kärntner Straße in Graz kam es am Samstag zu einem Unfall (Sujetbild) © Fotolia

Ein betrunkener lettischer Autofahrer (30) wollte in der Nacht auf Samstag in Graz zwischen zwei an einer Ampelkreuzung haltenden Fahrzeugen hindurchfahren. Es kam zum Aufprall, wie die Landespolizeidirektion am Marienfeiertag mitteilte. Der Lette, sein litauischer Beifahrer (21) und eine 33-jährige Grazer Autofahrerin wurden leicht verletzt. Danach begingen die beiden Männer aus dem Baltikum am Samstagnachmittag noch einen Ladendiebstahl in Gralla, bei dem sie auf frischer Tat ertappt wurden.