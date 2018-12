Facebook

Keine Bewerberinnen für die Nachfolge von Christa Neuper © Jürgen Fuchs

An der Uni Graz steht eine Rektorswahl zur Nachfolge von Christa Neuper an. Fünf Bewerbungen liegen der Findungskommission vor, darunter jene des langjährigen Vizerektors Martin Polaschek sowie eines weiteren internen Kandidaten aus dem Verwaltungsbereich.

Das Problem: Alle Bewerber sind Männer, was wohl den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen alarmieren wird. Vermutlich wird man also an Frauen herantreten müssen, um nicht einen Stopp des Verfahrens zu riskieren.

Der Zeitplan wird nicht zu halten sein. Am 23. Jänner waren öffentliche Hearings geplant, daraufhin hätte am selben Tag der Uni-Senat einen Dreiervorschlag beschließen wollen. Am 8. Februar hätte der Uni-Rat den Rektor wählen sollen.

Auch vor der Wahl von Christa Neuper kam es zu einer derartigen Extra-Schleife, um Frauen zur Kandidatur zu animieren.

