In Grazer Wohnung 14-Jährige spitalsreif geschlagen: Vater ist in Haft

Tochter wurde schwer misshandelt. Rumäne (49) gab bei seiner Einvernahme an, dass er so betrunken war, dass er sich an nichts erinnern könne. Er kam in die Justizanstalt Graz-Jakomini, das Kind muss noch in stationärer Behandlung bleiben.