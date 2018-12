Brand in der Grazer Klosterwiesgasse: 86-jähriger Wohnungsmieter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im LKH Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr und Rettung standen nach einem Wohnungsbrand in der Klosterwiesgasse im Einsatz © Christian Ude

In der Grazer Klosterwiesgasse brach am Mittwoch gegen 18.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung ein Brand aus. Beim Eintreffen der Grazer Berufsfeuerwehr hatten die Flammen bereits auf das Dachgeschoß übergegriffen. Der 86-jährige Wohnungsmieter, der die Einsatzkräfte vermutlich selbst verständigt hatte, musste vom Roten Kreuz versorgt werden und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Graz eingeliefert werden. Zur Brandbekämpfung wurden seitens der Berufsfeuerwehr zwei C-Rohre im Innen- und Außenangriff vorgenommen. Sie war mit 24 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.