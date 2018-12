Facebook

© APA/Erwin Schweriau

"Für uns sind solche Schreiben nie etwas, was zur Belustigung führt“, erklärte Brigadier Rudolf Striedinger, Chef des Abwehramtes, am Mittwoch beim Staatsverweigerer-Prozess in Graz. Das Schreiben an General Othmar Commenda mit der Aufforderung, eine Übergangsregierung zu bilden, ging im Jänner 2017 ein.

