Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Andriy Bezuglov - Fotolia

Ein Blick in die südsteirischen Ordinationsräumlichkeiten hat einer kroatischen Zahnärztin genügt, um seinerzeit dort den Job anzunehmen: „Da waren 20 Leute drin. Ich dachte nur, diese Ordi muss gut gehen“, erinnert sich die Medizinerin zurück. „Das waren in Wahrheit aber 20 Kriminalbeamte, nicht 20 Patienten“, ergänzt sie gestern am Grazer Straflandesgericht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.