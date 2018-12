Nachbarn schlugen am Dienstag Alarm: Betrunkener Rumäne (49) hatte Tochter schwer misshandelt. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam, das Kind im Spital.

In Grazer Wohnung

14-Jährige wurde Opfer häuslicher Gewalt (Sujet) © Petair - Fotolia

Ein schlimmer Fall häuslicher Gewalt wurde am Dienstag in Graz bekannt. Dort soll ein 49-jähriger Mann seine 14 Jahre alte Tochter durch Schläge und Tritte so schwer verletzt haben, dass sie stationär im Spital behandelt werden musste. Der angebliche Grund für die Gewaltattacke: Die Tochter hatte die Schule geschwänzt.