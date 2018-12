Vorbildwirkung Dietmar Hammer: Fast gehörlos und Führungskraft

Dietmar Hammer ist nahezu gehörlos. Das hielt ihn nicht vom TU-Studium ab, jetzt arbeitet er beim Betrieb "Team Styria" als Führungskraft. Dort will Hammer auch ein Vorbild für andere sein, "die es nicht so leicht haben im Leben".

© Ballguide/Manuel Hanschitz

Dietmar Hammer wird in eine Welt geboren, in der es keine Integrationsklassen gibt und die Sprachförderung bestenfalls in den Kinderschuhen steckt. In die Volksschule darf der Steirer, bei dem im vierten Lebensjahr eine "an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit" diagnostiziert wird, "ausnahmsweise". Die Gesetzeslage der 1960er-Jahre sah es eigentlich nicht vor.

