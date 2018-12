Kurz vor 9 Uhr ist in Graz ausgerechnet an der neuralgischen Kreuzung bei der Messe der Strom ausgefallen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dienstag, kurz vor 9 Uhr: Stromausfall bei der Messe-Kreuzung © Michael Saria

Die Ampeln blinken bloß Gelb, kein Polizist regelt den Verkehr - also tasten sich die Autolenker vorsichtig vor: Ausgerechnet an der Grazer Kreuzung Conrad-von-Hötzendorfstraße/Fröhlichgasse ist an diesem Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. Kann so etwas gut gehen an einer der meistfrequentierten Kreuzungen von Graz?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.