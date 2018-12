Kleine Zeitung +

Forum Stadtpark Grazer Ex-Kulturstadträte wettern gegen "Politik der Einschüchterung"

Lisa Rücker und Karl-Heinz Herper haben in einem Brief an Bürgermeister Nagl ihre Solidarität gegenüber dem Forum Stadtpark erklärt. Und: Das Kulturförderpaket wird nun doch noch geändert.