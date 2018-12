Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Straßenbahn in der Annenstraße (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Ein Unfall legte am frühen Abend den Straßenbahnverkehr in der Annenstraße für rund eine Stunde lahm. Auf Höhe Rosseggerhaus war eine Straßenbahngarnitur mit einem Pkw touchiert, im Auto sollen nach ersten Informationen zwei Personen leicht verletzt worden sein. Die Linien 1, 3, 6 und 7 zwischen Jakominiplatz und Asperngasse mussten in diesem Bereich eingestellt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Nach rund einer Stunde konnten die Straßenbahnen wieder rollen.