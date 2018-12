Facebook

Das Weihnachtszelt bei dem Lokal "Streets" © KK

Weihnachtliche Stimmung kommt in diesen Tagen auch in der Nähe der Grazer Helmut-List-Halle auf, wenn die Familie Grossauer vor ihrem eigentlichen Lokal "Streets" gleichsam ein zweites auftischt - untergebracht in einem Zelt. Unter dem Motto „Orient meets Christmas“ ist dieses in der Waagner-Biro-Straße 109 täglich von 17 bis 23 Uhr geöffnet.