Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Samstag in ein Einfamilienhaus in Deutschfeistritz ein und erbeuteten Schmuck. Sie zwängten laut Polizei in der Zeit zwischen 17 und 00:45 Uhr ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort stahlen sie den Schmuck aus einem Nachtkästchen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.