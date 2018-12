Wie spricht die Grazer Jugend? Und vor allem: Warum spricht sie so? Georg Oberdorfer von der Uni Graz über Phänomene und urbane Trends.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c)Fotolia oneinchpunch - stock.adobe.com

Sind Sie ein „Ehrenmann“ oder eine „Ehrenfrau“? Oder wissen Sie zumindest, was diese Wörter bedeuten? Ist die Schule wieder „zach“, weil der Sitznachbar ein kompletter „Lauch“ ist? Und nur der „Besti“ einen versteht, wenn man übers „Boyfriend-Material“ in der letzten Reihe reden will?