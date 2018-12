Facebook

Es sind zwei Welten: Während man am Grazer Hauptplatz stehend kaum von einem Ende bis zum anderen sieht und der nahe Uhrturm am Schloßberg im Nebel untergeht, strahlt am Grazer Hausberg die Sonne. Wer heute am Schöckl wandert, kann die Nebelsuppe von oben betrachten.

