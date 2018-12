Facebook

Auf der Suche nach dem passenden Geschenk - hier bei Kastner & Öhler in Graz © Ballguide/Christof Hütter

Erster Adventsamstag und in der Grazer Innenstadt, in der am Samstag der Christbaum illuminiert und die Eiskrippe eröffnet wurden, schoben sich die Besucher. Wobei es nicht nur bei den Adventmärkten – auch LH Hermann Schützenhöfer war am Vormittag in den Kasematten – rundging, das „Christkind“ war eindeutig schon auf Geschenksuche.



„Es läuft richtig gut“, bestätigte etwa Martin Wäg von Kastner & Öhler. „Wir haben eine tolle Frequenz und es ist viel los bei den Kassen.“ Also nicht nur gustieren, sondern schon kaufen ... Und was? „Wintersport insgesamt und Wintermode, da hilft das kalte Wetter“, außerdem Spielwaren – um nur ein paar Beispiele zu nennen.



Wobei: Eigentlich hat das Weihnachtsgeschäft schon eine Woche früher begonnen – nicht zuletzt mit dem heuer extrem stark beworbenen (und fallweise auf über eine Woche ausgedehnten) „Black Friday“. „Mit der Vorwoche sind wir auf dem Niveau vom Vorjahr“, zeigte sich denn auch Handelsspartenobmann Gerhard Wohlmuth zufrieden. „Praktisch alle Einkaufszentren“ seien sehr gut besucht gewesen, bekam er gestern gemeldet, aber auch viele Stadtzentren. Und nächste Woche folgt ja noch der 8. Dezember, diesmal ein Samstag. Doppelt stark, sozusagen.



Ein kurzer Rundruf bestätigte gestern diese Einschätzung: Mit einer „guten Frequenz“ sehr zufrieden zeigte sich Christian Trampus im Leoben City-Shopping, im Murpark Graz jubelte Edith Münzer über eine „Top-Frequenz und zufriedene Händler“, auch im ECE Kapfenberg lief es laut Heribert Krammer „gut“ und im ELI Liezen fiel der erste Adventsamstag „bombastisch aus, wirklich super“, so Daniela Schlemmer. Bekleidung, Spielzeug, Elektronik waren dort begehrt – „es herrscht richtige Weihnachtsstimmung“.

