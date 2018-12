Facebook

© KLZ/Hoffmann

"Jetzt hat es mir einfach gereicht!". Peter Gries von der Burger Factory führt ab Montag ein neues System ein: Wer einen Tisch in seinem Lokal in der Feuerbachgasse reservieren will, muss dann 10 Euro pro Person an Kaution zahlen. "Die Leute machen sich keine Gedanken mehr, welcher Aufwand hinter der Gastronomie steckt."

