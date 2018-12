Fritz Walter vergrößert sein Don Camillo am Franziskanerplatz und eröffnet das "Don Camillo im kleinen Elefanten".

"Don Camillo im kleinen Elefanten": So heißt das neue Lokal in der Neuen-Welt-Gasse © Gerald Winter-Pölsler

Bis zuletzt wurde gebohrt und gestrichen, erste Gäste werden schon bedient, ab kommenden Dienstag, dem 4. Dezember, wird die neue Bar auch offiziell eröffnet: Fritz Walter erweitert sein Don Camillo am Franziskanerplatz und expandiert in das Eckhaus in der Neuen-Welt-Gasse mit dem kleinen Elefanten.

