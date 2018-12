Facebook

Prozess am Landesgericht für Strafsachen © Christian Penz

Eines ist laut dem psychiatrischen Sachverständigen klar, wenn er auf den Beschuldigten blickt: „Es ist unbestritten: Er hält sich für skurril und kurios. Er setzt Handlungen, mit denen er sich Reaktionen erhofft, die genau in sein Weltbild passen“, skizziert Manfred Walzl den 58-jährigen Grazer. Der Angeklagte, selbst Jurist, hat Hunderte E-Mails an Entscheidungsträger, die im weitesten Sinne mit dem Bau des Murkraftwerks zu tun hatten, geschickt. Dann ging der Kraftwerksgegner einen Schritt weiter, verschickte anonym Drohbriefe, deckte damit vom Landeshauptmann abwärts zahlreiche Verantwortungsträger ein. „Sie werden als Erste hängen“, stand in einem Brief.

