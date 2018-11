Facebook

Ab April 2019 kann man auch die Hotline 1450 wählen © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein Startschuss allein reicht noch lange nicht: Am Rande der Eröffnung des ersten Primärversorgungszentrums in Graz – das neue „Medius“ am Leonhardplatz 3 geht ab Montag in Betrieb – erinnerte GKK-Obmann Josef Harb am Freitag an einen weiteren Startschuss: Im April 2019 wird die neue, steiermarkweite Telefonhotline 1450 für Patienten freigeschaltet.

