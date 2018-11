Facebook

Neu: Haben die Rechtsabbieger Rot, leuchtet es für Geradeausfahrer Grün © Michael Saria

Vor wenigen Tagen war es also so weit: Die angekündigte und viel diskutierte neue Ampelschaltung in der Nähe des Grazer Kaiser-Josef-Platzes ist gestartet. Ab sofort gibt es an der Kreuzung Luthergasse/Glacis, also auf Höhe des Gasthauses "Brandhof", folgende Spielregeln: Die linke Spur, die Autolenker geradeaus in die Girardigasse führt, hat eine eigene Grünphase - ab sofort also getrennt von der Ampelschaltung der beiden Rechtsabbieger.

