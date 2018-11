Facebook

Von der Tankstelle am Eggenberger Gürtel war der Angestellte losmarschiert © Michael Wappl

Weiter auf der Flucht ist jener Räuber, der am Freitagvormittag den Angestellten einer Tankstelle in Graz niedergeschlagen und ausgeraubt hatte. Das 50-jährige Opfer wurde verletzt und in das UKH Graz eingeliefert. Die Tat an einer der verkehrsreichsten Kreuzungen von Graz dürfte von mehreren Autofahrern beobachtet worden sein.

Der 50-Jährige Mitarbeiter einer Tankstelle am Eggenberger Gürtel wollte gegen 9.25 Uhr die Tageslosung des Vortages zur Bank bringen, berichtet die Polizei. Das Geld hatte er in einer rosafarbenen Leinentasche mit weißer Aufschrift verwahrt. Im Bereich des Lazarettgürtels (Kreuzung zur Custozzagasse) wurde der Mann plötzlich von einem Unbekannten von hinten mit mehreren Faustschlägen gegen den Kopf attackiert. Als das Opfer auf dem Gehsteig lag, riss der Räuber die Tasche an sich und flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Custozzagasse nahe des Einkaufszentrums Citypark.

Brutaler Überfall

Mehrere Autofahrer dürften die Szenen beobachtet haben. Der Lazarettgürtel war zum Tatzeitpunkt stark befahren. Einehielt an und schrie den Täter an. Doch der ließ sich davon nicht beirren und rannte weiter.

Hier kam es zur Attacke: Lazarettgürtel, Ecke Custozzagasse Foto © Michael Wappl Aufgund der Zeugenbefragungen veröffentliche die Polizei folgende Täterbeschreibung: Der Räuber ist ein Mann, 175 bis 180 Zentimeter groß, jung (nicht älter als 25 Jahre) und hatte eine schlanke Statur. Hinsichtlich der Herkunft gibt es keine Angaben, da der Täter maskiert war und während der Tat nicht sprach. Der Mann trug eine Wollhaube und einen hochgezogenen Schal als Maskierung.

Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise an folgende Nummer: Tel. 059133 65 3333.

Tankstellenüberfall am Wochenende

Erst vor wenigen Tagen war eine Tankstelle in der Straßganger Straße in Graz überfallen worden - genau vis-a-vis von der Landespolizeidirektion. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hatte am Samstag gegen 23.30 Uhr eine Angestellte bedroht, er forderte Bargeld, steckte die Beute in einen Plastiksack und flüchtete zu Fuß Richtung Grottenhofstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

>>Alle Informationen über den Überfall auf die Tankstelle in der Straßganger Straße finden Sie hier.

Allerdings gibt es ein Foto aus der Überwachungskamera. Wer kennt diesen Mann?

Dieser Mann überfiel in der Nacht zum Sonntag die Tankstelle vis-a-vis von der Landespolizeidirektion. Wer kennt ihn? © Polizei

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Überfall schließen die Kriminalisten aufgrund der unterschiedlichen Vorgangsweise eher aus.