Am Messegelände Bilderbuch spielen 2019 ein Sommer-Open-Air in Graz

In Graz haben Bilderbuch mehrere Rekorde aufgestellt, zuletzt war ihre intime Show im p.p.c. in einer Minute ausverkauft. Nun kommt die Band mit dem Zukunftssound erneut in die Murmetropole - diesmal wieder für ein großes Open-Air, nämlich am 24. August 2019 in der Freiluftarena der Messe Graz.