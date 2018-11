Facebook

Lia aus Graz (links) im Zweikampf © SAT1/PRO7

Lia Joham aus Graz stand bei "The Voice of Germany" im Battle mit Mascha Winkels aus Köln. Die beiden sangen das Lied „Ex's & Oh's“ von Elle King. Und die Grazerin hat den Aufstieg in die nächste Runde geschafft! Nur die Gewinner der direkten Duelle dürfen weiter in die Sing-Offs.

Der Elektrotechnik-Studentin und Straßenmusikerin werden überhaupt „Final-Qualitäten“ attestiert, die 21-Jährige singt im Team der Fantastischen Vier, die schon mit Anna Heimrath 2017 eine Grazerin ins Finale brachten. Zudem ist Lia seit rund zwei Jahren Mitglied im A-cappella-Pop-Chor "Styrian Voices" in Graz.

Wenn Österreicher singen, schauen Österreicher auch zu: Im Schnitt schalteten in der aktuellen Staffel rund 330.000 Zuseher ein, was in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen einem Marktanteil von 15,4 Prozent entspricht. Zudem gelang mit der Auftaktfolge im Oktober der höchste Marktanteil (19,5 Prozent) in der mittlerweile achtjährigen „Voice“-Geschichte.