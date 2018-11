Facebook

1500 Menschen kamen zu der Demo © Alexander Danner

Am späten Donnerstagnachmittag, um 17 Uhr, versammelten sich die Teilnehmer einer Grazer Premiere am Lendplatz - fand doch am 29. November zum ersten Mal auch in Graz die längst aus Wien bekannte "Donnerstagsdemonstration" statt.