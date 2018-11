In diesen Minuten ist die erste "Donnerstagsdemonstration in Graz" gestartet. Vom Lendplatz aus zieht der Protestzug zum Griesplatz.

Auch die "Omas gegen rechts" machen mit © Alexander Danner

In diesen Minuten ist es so weit: Am späten Donnerstagnachmittag versammeln sich die Teilnehmer einer Grazer Premiere am Lendplatz - findet doch am 29. November zum ersten Mal auch in Graz die längst aus Wien bekannte "Donnerstagsdemonstration" statt.