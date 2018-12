25.000 Lichter und 35 Tonnen Eis – soweit die Eckdaten zur Illuminierung des Christbaums am Hauptplatz und feierlichen Eröffnung der Eiskrippe im Landhaushof.

Der beleuchtete Christbaum komplettiert heute Abend den Adventmarkt am Hauptplatz © stadtgraz/fischer

Der 1. Dezember ist etwas Besonderes in Graz: Zum einen gibt es an dem Einkaufssamstag den alljährlichen, vorweihnachtlichen Trubel, zum anderen stimmen zwei Höhepunkte auf den 1. Adventsonntag ein. Gegen 17 Uhr ist es nämlich soweit: Der Grazer Christbaum wird feierlich illuminiert. Vom Hauptplatz geht es dann in den Landhaushof. Dort folgt die Illumination der einzigartigen Eiskrippe – ein 35 Tonnen schweres Kunstwerk.